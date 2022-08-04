Norveçli bakanın tatil paylaşımı ülkeyi karıştırdı 0:00 / 0:00

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Norveçli haber sitesi Dagbladet'in aktardığına göre, yerel bir haber sitesi ülkenin Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in can yeleği olmadan sörf tahtasında durarak Norveç yasalarını çiğnediğini bildirdi. Bu gelişme ile birlikte ülkenin muhalefeti de tartışmalara dahil oldu ve bunun 'kötü bir örnek' olduğunu savundu.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, BAKAN AÇIKLAMA YAPTI Tartışmanın büyümesinin ardından Adalet Bakanı Mehl açıklama yapmak zorunda kaldı. Mehl, fotoğrafın İtalya'da tatildeyken çekildiğini belirtirken, Norveç Denizcilik Müdürlüğü'nünyelek zorunluluğunun karaya yakın yüzmelerde geçerli olmadığını dikkat çekti. Mehl "Ben her zaman bölgenin kuralları ve yasaklarına uyarım" dedi.