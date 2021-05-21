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Norveç’ten normalleşme adımları

Kendi hükûmetince koyulan kısıtlamalara uymamasıyla bilinen Norveç Başbakanı Erna Solberg, ülkedeki kısıtlamaların hafifletileceğini duyurdu.

Norveç’ten normalleşme adımları
Norveç kısıtlamaları hafifletiyor
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Reuters

Norveç Başbakanı Erna Solberg, cuma günü yaptığı açıklamada Norveç'in 27 Mayıs'ta Covid-19 kısıtlamalarını kaldırmada bir sonraki büyük adımını atacağını ülkede daha büyük insan gruplarının bir araya gelmesine ve halka açık alkol servisine izin vereceğini söyledi.

Basın toplantısındaki açıklamasında kısıtlamaların hafifletileceğini açıklayan lider, kademeli normalleşme planını dört aşamada açıkladı. Mayıs sonunda ülkenin ikinci aşamaya geçeceği bildirdi.

Yüksek riskli bölgelerde bazı kısıtlamaların sürdürüleceğini söyleyen Solberg, bunun enfeksiyon riski için önemli olduğunu söyledi.

Ülkede alkol tüketimi hâlâ 22.00’a kadar ancak başkent Oslo ve çevresinde alkol tüketimi tamamen yasak. Başkent Oslo’da belediye meclisinin cuma gününden sonra kendi kısıtlamalarını gevşeteceği tahmin ediliyor.

Norveç, Covid-19 pandemisinden bu yana düşük enfeksiyon ve ölüm oranlarına sahipti. Mart ayında hakkında az bilgi sahibi olunan varyantların ülkede görülmesiyle hastanelerde doluluk oranı arttı.

Covid-19 vakalarının artmasıyla kısıtlamalara tekrar giden ülkedeki önlemler enfeksiyon oranlarını azalttı. Ülkede Covid-19’u kontrol altına almaya ilişkin umutlar arttı.

Başbakan Solberg de kendisiyle birlikte 13 aile üyesinin katıldığı doğum günü kutlaması nedeniyle ceza yemişti.

Kısıtlamalar kapsamında ülkede evlerde yalnızca 10 misafir ağırlamak için kota bulunuyor. Kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte ülkede rekreasyonel sporlara katılımın ve ülke içi seyahat kısıtlamaları kaldırılacağı öngörülüyor.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü’ne göre ülkede yaklaşık üç yetişkinden biri ilk doz Covid-19 aşısını oldu. Ülkede yetişkinlerin yaklaşık yüzde 15’i tamamen aşılandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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