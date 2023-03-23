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Norveç Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

Norveç Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz artırımına gitti

Norveç Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
HABERTURK.COM

Fed'in 25 baz puanlık, İsviçre Merkez Bankası'nın ise 50 baz puanlık faiz artırımlarının ardından bir artırım kararı da Norveç'ten geldi. Norveç Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 3'e yükseltti.

Kararın ardından yazılı açıklamada bulunan Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden "Ekonomik gelişmelerde büyük belirsizlik var. Ancak gelişmeler beklediğimiz yönde olursa mayıs ayında politika faizinde bir artış daha gelecek" ifadelerini kullandı.

Faiz artırımının karar metninde "Politika faizi öngörüsü aralık ayı para politikası raporuna göre yukarı yönlü revize edildi, ve artık yaza kadar yüzde 3.5'e yükselmesi öngörülüyor" denildi.

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