Norveç Prensesi Martha'nın düğünü için verilen kıyafet kodu: Seksi ve havalı
Tıpkı Prens Harry ve Meghan Markle gibi kraliyet görevlerini bırakarak saraya sırt çeviren Norveç Prensesi Martha Louise, nişanlısı Durek Verrett ile üç gün üç gece sürecek bir düğünle evlenmeye hazırlanıyor. Kraliyet geleneğinden uzaklaşan çift, konuklardan kıyafet konusunda "seksi ve havalı" bir temayı takip etmelerini istedi
İki yıl önce kraliyet görevlerinden feragat eden Norveç Prensesi Martha Louise ve nişanlısı Durek Verrett evleniyor.
Veliaht Prens Haakon'un 52 yaşındaki ablası Martha Louise ve şaman iş insanı olarak tanınan 49 yaşındaki Verrett, Norveç'te üç gün sürecek kutlamalarla evlenecek. Çiftin üç günlük eğlencesi 31 Ağustos'taki düğün töreniyle sona erecek.
Kişiliklerini tarzlarıyla ifade etme konusuna yabancı olmayan Norveç Prensesi Martha Louise ve nişanlısı Durek Verrett, yaklaşan düğünlerinde davetliler için ilginç bir moda tercihi yapmayı seçti.
Kıyafet kurallarında genellikle yere kadar uzanan ve omuzları kapatan balo elbiselerinin yer aldığı kraliyet geleneğinden uzaklaşan çift, konuklardan "seksi ve havalı" bir temayı takip etmelerini istedi.
Bu tercih, Prenses Martha'nın Kasım 2022'de kraliyet görevlerinden çekilmesinin ardından yeni keşfettiği özgürlük duygusunun bir yansıması olarak yorumlandıç Kral 5. Harald ve Kraliçe Sonja'nın kızı olan Prense Martha ile nişanlısı, Prenses'in kendi alternatif terapi merkezini kurmasıyla, ortak maneviyat duyguları üzerinden bağ kurdu.
Tıpkı İngiltere'de Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet görevlerini bırakması gibi Norveç Prensesi Martha da resmi görevlerinden istifa etmişti. Martha, "Farklı bir yol izlememle ilgili bir karışıklık oldu. Özellikle ruhani olmam konusunda çok fazla eleştiri oldu. Norveç'te bu bir tabu. Norveç halkı sanırım Durek'in görüşleri nedeniyle benim için en iyisinin istifa etme kararı olduğunu düşündü" açıklamasını yapmıştı.
29 Ağustos Perşembe günü başlayacak kutlamalarda konuklar, Ålesund şehrinin merkezindeki bir otelin bahçesinde toplanacak. Martha'nın ölen eski eşi Ari Behn'den olan üç çocuğu 20 yaşındaki Maud Angelica, 18 yaşındaki Leah Isadora ve 15 yaşındaki Emma Tallulah ile çiftin arkadaşları ve ailesi birlikte bir tekne gezisinin keyfini çıkaracak.