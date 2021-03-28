"Türkiye Portakalların grubunda Norveç’e karşı da etkiledi: 3-0." başlığını atan De Telegraaf ise Türkiye’nin, Norveç ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında yine gerekli izlenimi bıraktığı ve Portakallar karşısında aldığı 4-2’lik sürpriz galibiyetten üç gün sonra, Türkiye'nin Norveç’e karşı da fazla güçlü olduğu vurgulandı.