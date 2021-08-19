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Noterlerde güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin hacmi 921 milyon liraya ulaştı

Adalet Bakanlığı’nın geçen yıl şubat ayında uygulamaya koyduğu noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerdeki hacmin 921 milyon TL olarak gerçekleştiği ifade edildi

Noterlerde güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin hacmi 921 milyon liraya ulaştı
AA

Noterliklerde ödemeye dayalı sözleşmelerdeki aksaklıkların veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesini sağlayan güvenli ödeme sistemi, 1763 noterlikte uygulanıyor.

Adalet Bakanlığı, geçen yıl noterlerde uygulamaya konulan güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin hacminin, 921 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 Şubat 2020'de uygulamaya konulan "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi" uygulamasının sürdüğü belirtildi.

Alım satım işlemlerinin daha güvenli hale geldiği sistemin hayata geçmesiyle 1763 noterlikte kredi kartıyla işlem yapılmaya başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamayla vatandaşların nakit taşınması zorunluluğu ortadan kalktı. Nakit taşıma nedeniyle oluşan riskler ortadan kaldırılırken, ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak vatandaşlara kolaylık sağlandı. Böylece noterliklerde ödemeye dayalı sözleşmelerdeki aksaklıkların veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmiş oldu. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin toplam hacmi ise 921 milyon TL'ye ulaştı."

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