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Adalet Bakanı Tunç, noterliklerde taşınmaz satışı uygulamasını başlattı

Adalet Bakanı Tunç, noterliklerde taşınmaz satışı yapılmasına yönelik uygulamayı başlatarak ilk tapuyu teslim etti. İlk uygulama ile ilgili açıklama yapan Bakan Tunç, "Tapuda sadece hafta içi yapılabilen taşınmaz satışıyla ilgili işlemler, nöbetçi noter uygulaması kapsamında hafta sonu da gerçekleşmiş olacak. Bu da önemli bir kolaylık" dedi

Noterliklerdeki taşınmaz satışı uygulamasında ilk tapu teslim edildi - Haberler
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AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, noterliklerde taşınmaz satışı yapılmasına yönelik uygulamayı başlatarak ilk tapuyu teslim etti.

AA'da yer alan habere göre Tunç, Ankara 65. Noterliği'nde, noterliklerde taşınmaz satış sözleşmesinin yapılmasına yönelik uygulamayı başlattı.

Yeni uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Bakan Tunç, taşınmaz satış sözleşmelerinin tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde de yapılmasına yönelik düzenlemenin geçen yıl yasalaştığını hatırlattı.

Noterliğin bir kamu hizmeti olduğunu ifade eden Tunç, bugüne kadar çok sayıda yeni noterlik uygulamalarının hayata geçirildiğini aktardı.

Bakan Tunç, noterliklerde araç tescil işlemlerinin yapıldığını, mirasçılık belgelerinin verildiğini anlatarak, bu uygulamaların vatandaşlara kolaylık sağladığını dile getirdi.

"NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASIYLA HAFTA SONLARI DA SATIŞ YAPILABİLECEK"

Taşınmaz satış sözleşmelerinin ülke genelindeki noterliklerde yapılabileceğini belirten Tunç, "Tapuda sadece hafta içi yapılabilen taşınmaz satışıyla ilgili işlemler, nöbetçi noter uygulaması kapsamında hafta sonu da gerçekleşmiş olacak. Bu da önemli bir kolaylık." dedi.

Yılmaz Tunç, işlemlerin noterler denetiminde yapılacağını, bunun da uyuşmazlıkları ortadan kaldıracağını söyledi.

Adalet Bakanı Tunç, konuşmasının ardından ilk taşınmaz satışı işlemini izledi. İşlemlerin ardından Bakan Tunç, arsa satın alan kişiye tapusunu teslim etti.

Ankara 65. Noterliği'nde, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan ve bakanlık bürokratları da yer aldı.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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