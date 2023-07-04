Noterliğin bir kamu hizmeti olduğunu ifade eden Tunç, bugüne kadar çok sayıda yeni noterlik uygulamalarının hayata geçirildiğini aktardı.

Bakan Tunç, noterliklerde araç tescil işlemlerinin yapıldığını, mirasçılık belgelerinin verildiğini anlatarak, bu uygulamaların vatandaşlara kolaylık sağladığını dile getirdi.

"NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASIYLA HAFTA SONLARI DA SATIŞ YAPILABİLECEK"

Taşınmaz satış sözleşmelerinin ülke genelindeki noterliklerde yapılabileceğini belirten Tunç, "Tapuda sadece hafta içi yapılabilen taşınmaz satışıyla ilgili işlemler, nöbetçi noter uygulaması kapsamında hafta sonu da gerçekleşmiş olacak. Bu da önemli bir kolaylık." dedi.