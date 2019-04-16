Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve 850 yıl önce inşa edilen tarihi Notre Dame Katedrali'nin alevlere teslim olmasının ardından ülke tam anlamıyla bir şok yaşıyor. 8.5 saatte söndürülen yangının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemin her vatandaşı gibi bu akşam bir parçamızın yandığını gördüğüm için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"KORKUNÇ BİR TRAJEDİ"

Olay yerini ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Macron, Notre Dame yangınını “korkunç bir trajedi” olarak nitelendirdi. Macron, olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı. Fransa Cumhurbaşkanı "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"YENİDEN İNŞA EDİLECEK"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangın yüzünden ciddi zarar gören Notre Dame Katedrali’ni hep birlikte yeniden inşa edeceklerini ve bunun için de uluslarası toplumdan yardım isteyeceğini söyledi. Yangında katedralin iki kule ve ana binasının kurtarılmasına değinen Macron en kötü senaryonun önlendiğini belirtti.

İLK YARDIM İŞADAMINDAN

Gucci, Saint Laurent ve Alexander McQueen, Bottega Vanega gibi lüks markaları bünyesinde barındıran şirketler grubu Kerin'in Yönetim Kurulu Başkanı, Fransız milyarder François-Henri Pinault, Notre-Dame'ı yeniden inşa etmeye yönelik 100 milyon Euro bağışta bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Notre Dame Katedrali'nin yangın sonrası onarılması için online bağış platformunda sayfa açıldığı belirtildi.