Phillippe, yarışmanın "Notre Dame'a zamanımızın teknik ve zorluklarına uyum sağlamış bir kule" sağlamayı amaçladığını söyledi.



Başbakan, "tarihi bir sorumluluk" diye nitelendirdiği yenileme çalışmalarının maliyetinin ne kadar olacağının henüz belirlenmediğini söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Salı günü katedralin yenilenmesinin beş yıl içinde tamamlanacağını ve eskisinden daha güzel olacağını söylemişti.



Katedralin onarımı için çeşitli firma ve kişisel bağışçılardan gelen toplam miktar 995 milyon dolara ulaştı.

DİJİTAL KOPYASIYLA YENİDEN HAYAT BULABİLİR

Notre Dame Katedrali'nin, 2010 yılında oluşturulan üç boyutlu dijital kopyası sayesinde aslına uygun olarak yeniden inşa edilebileceği bildirildi.

ABD'nin önde gelen dergilerinden The Atlantic'in internet sitesinde yer alan habere göre, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Notre Dame Katedrali, sanat tarihi uzmanı Dr. Andrew Tallon'un 2010 yılında katedralle ilgili yaptığı ve 1 milyar veri noktasından oluşan dijital modelleme çalışması sayesinde birebir olarak restore edilebilecek.

Orta Çağ yapılarını lazer tarama teknolojisiyle üç boyutlu şekilde modelleyen Tallon, 2010 yılında Notre Dame Katedrali'nin içindeki ve dışındaki detayları 50 farklı açıdan lazer teknolojisiyle taradı.

Tallon, 5 gün süren tarama çalışmasına ek olarak, üç boyutlu formunu oluşturma amacıyla katedralin yüksek çözünürlüklü panoramik fotoğraflarını çekti.

Uzmanlar, Tallon'un çalışmasının Notre Dame Katedrali'nin en ince detayına kadar restore edilmesine imkan sağlayacağını savunuyor.