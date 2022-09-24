TÜİK Nüfus istatistik verilerine göre ilginç bir bilgi ortaya çıktı. TÜİK tarafından Şubat 2022 tarihinde yayınlanan '2021 İkamet edilen il ve doğum yerine göre iller arası göç eden nüfus' istatistiklerine göre Türkiye'de herkesin memleketinde yaşaması halinde en büyük il değişiyor. Bursa, en büyük iller listesinde 10.sırada yer alıyor.