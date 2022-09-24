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Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

Türkiye nüfus istatistik verilerine göre illerin açıklanan rakamlarında çıkan sonuçlar şaşırttı. 81 il ve 922 ilçesi bulunan Türkiye Cumhuriyeti 84 milyon nüfusa sahip. Türkiye'de en çok nüfusa sahip olan illerin başında İstanbul yer alırken onu Ankara ve İzmir takip ediyor. İller memlekete göre sıralandığında ise ortaya çıkan sonuç şaşırtıyor.

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  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    TÜİK Nüfus istatistik verilerine göre ilginç bir bilgi ortaya çıktı. TÜİK tarafından Şubat 2022 tarihinde yayınlanan '2021 İkamet edilen il ve doğum yerine göre iller arası göç eden nüfus' istatistiklerine göre Türkiye'de herkesin memleketinde yaşaması halinde en büyük il değişiyor. Bursa, en büyük iller listesinde 10.sırada yer alıyor.
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    10. BURSA 1 milyon 826 bin 285 
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    9. ERZURUM 1 milyon 893 bin 946
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    8. SİVAS 1 milyon 950 bin 281 
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    7. SAMSUN 1 milyon 976 bin 178 
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    6. İZMİR 1 milyon 976 bin 581
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    5. ANKARA 2 milyon 16 bin 454 kişi 
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    4. DİYARBAKIR 2 milyon 294 bin 58 
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    3. İSTANBUL 2 milyon 558 bin 75 
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    2. KONYA 2 milyon 603 bin 448
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    EN BÜYÜK İLİMİZ ŞANLIURFA OLACAKTI! 

    Herkes memleketinde yaşasaydı Şanlıurfa, 2 milyon 839 bin 823'lük nüfusuyla Türkiye'nin en büyük kenti olacaktı.
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    İL OLMAYA ADAY OLAN İLÇELER

    Büyükşehir merkezlerindeki bazı ilçelerin nüfusları kimi ilden fazla. TÜİK nüfus verilerine göre il olmaya aday olan ilçeler şu şekilde;
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    Alanya, Antalya Nüfus: 294.558
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     Erciş, Van Nüfus: 173.203
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    Ünye, Ordu Nüfus: 122,597
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     Midyat, Mardin Nüfus: 108.242
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     Ereğli, Konya Nüfus: 142.818
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

     Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378
  • Nüfus istatistik verilerine göre Türkiye'de en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük il o olacak!

    Kozan, Adana Nüfus: 129.985

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