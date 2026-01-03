Nükhet Duru'dan yapay zekâ çıkışı: Hatalarla dolu bir kokteyl sunuyorlar

Nükhet Duru, son dönemde müzik endüstrisini etkisi altına alan yapay zekâ üretimi bestelere sert eleştirilerde bulundu. Teknolojinin sanatsal derinliği öldürdüğünü savunan sanatçı, dijital üretimlerin niteliğini sorguladı.

Yapay zekâyla hazırlanan şarkıların teknik açıdan yetersiz olduğunu belirten Nükhet Duru, bu yöntemle ortaya çıkarılan eserlerin özgünlükten uzak olduğunu dile getirdi. Duru, tepkisini şu şekilde dile getirdi: Yapay zekâyla geliştirilen ve yapılan besteler, maalesef ciddi kompozisyon hatalarıyla dolu. Ortaya çıkan sonuç, sağdan soldan toplanmış fikirlerin bir araya getirilip bir 'kokteyl' gibi sunulmasından ibaret.

Nükhet Duru’nun bu açıklamaları, müzik dünyasında devam eden 'Teknoloji mi, yetenek mi?' tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Duru'ya göre, yapay zekânın sunduğu seçki, bir eserin ruhunu oluşturan bütünlükten ve profesyonel teknikten yoksun bir yapı sergiliyor.