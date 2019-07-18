Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, yaklaşık 6 sene önce iş adamı Levent Veziroğlu ile dünyaevine girmişti. Çiftin kızları Elisa Güzin, 2016 yılında dünyaya gelmişti.

"BOYUT DEĞİŞTİRDİM"

Oyuncu, Hello Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Annelik hakkında konuşan Fettahoğlu, "Boyut değiştirdim diyebilirim. Sevme şeklim değişti. Derindeki Nur'a kavuştum" ifadelerini kullandı.

"KAYBOLMUŞLUKLARIN ARASINDA RUHUMU ARARKEN..."

Nur Fettahoğlu'nın kızı Elisa Güzin, geçtiğimiz aylarda 3. yaşına bastı. İş adamı Levent Veziroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Fettahoğlu, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutlamıştı.

Fettahoğlu'nun "Kaybolmuşlukların arasında ruhumu ararken bana nefes oldunuz... Sizinle tazelendim, ışık buldum, bana beni hatırlattınız. Yeniden ve daha güçlü! Can verdiniz... İyi ki sizinle yeniden doğdum, iyi ki benimlesiniz" notu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni almıştı.