Nur Fettahoğlu'ndan duygusal mesaj

Giriş: 11.02.2019 - 14:33 | Güncelleme:  

İş adamı Levent Veziroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Nur Fettahoğlu, kızı Elisa Güzin'in 3. yaşını kutladı. Fettahoğlu'nun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı

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    Nur Fettahoğlu'nın kızı Elisa Güzin, 3. yaşına bastı. İş adamı Levent Veziroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Fettahoğlu, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. 

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    Fettahoğlu'nun "Kaybolmuşlukların arasında ruhumu ararken bana nefes oldunuz... Sizinle tazelendim, ışık buldum, bana beni hatırlattınız. Yeniden ve daha güçlü! Can verdiniz... İyi ki sizinle yeniden doğdum, iyi ki benimlesiniz" notu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

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