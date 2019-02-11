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Fettahoğlu'nun "Kaybolmuşlukların arasında ruhumu ararken bana nefes oldunuz... Sizinle tazelendim, ışık buldum, bana beni hatırlattınız. Yeniden ve daha güçlü! Can verdiniz... İyi ki sizinle yeniden doğdum, iyi ki benimlesiniz" notu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni aldı.