Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nur Fettahoğlu: Takipçi sayısı oyunculuğun önüne geçti - Magazin haberleri

        Nur Fettahoğlu: Takipçi sayısı oyunculuğun önüne geçti

        Nur Fettahoğlu, katıldığı bir programda oyunculuk sektöründe son yıllarda yaşanan dönüşüme dikkat çekti. Oyuncu; "Yalnızca takipçi sayısı nedeniyle, çok kıymetli oyuncuların önüne geçen isimler var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 19:16 Güncelleme: 20.12.2025 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Takipçi sayısı oyunculuğun önüne geçti"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Nur Fettahoğlu, katıldığı bir programda oyunculuk sektörüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sektörde son yıllarda yaşanan değişimlere değinen Fettahoğlu, özellikle sosyal medya etkisine değindi.

        Nur Fettahoğlu, işi ciddiyetle yapan isimleri ayrı tuttuğunu ifade ederek şunları söyledi; "Bence artık bazı şeyler daha kolaylaştı. İnsanların hayal ettiği gibi görünür olmak isteyen bazı kişiler var. Elbette işini ciddiyetle yapanları tenzih ediyorum. Ancak sırf oyuncu olmak için sektöre giren, yalnızca takipçi sayısı yüksek olduğu için çok kıymetli oyuncularımızın önüne geçen isimler maalesef ki var. Bunu yok sayarsam haksızlık etmiş olurum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nur Fettahoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
        F.Bahçe'den Sadettin Saran açıklaması!
        F.Bahçe'den Sadettin Saran açıklaması!
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu