Nur Fettahoğlu: Takipçi sayısı oyunculuğun önüne geçti

Oyuncu Nur Fettahoğlu, katıldığı bir programda oyunculuk sektörüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sektörde son yıllarda yaşanan değişimlere değinen Fettahoğlu, özellikle sosyal medya etkisine değindi.

Nur Fettahoğlu, işi ciddiyetle yapan isimleri ayrı tuttuğunu ifade ederek şunları söyledi; "Bence artık bazı şeyler daha kolaylaştı. İnsanların hayal ettiği gibi görünür olmak isteyen bazı kişiler var. Elbette işini ciddiyetle yapanları tenzih ediyorum. Ancak sırf oyuncu olmak için sektöre giren, yalnızca takipçi sayısı yüksek olduğu için çok kıymetli oyuncularımızın önüne geçen isimler maalesef ki var. Bunu yok sayarsam haksızlık etmiş olurum."