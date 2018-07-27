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Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, modacı, “Uzun süredir sıkı bir diyet uyguluyorum. Şeyda Coşkun’la çalıştım. 32 kilo verdim. Zor zamanlar geçirdim ve bunalıma girdim. Değişikliğin nedeni bu. Şimdi daha iyiyim” açıklamasını yaptı.