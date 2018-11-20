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Çok zorlanıyordum zaten, her şeyini ben yapmak zorundaydım ama yapamıyordum. Kilodan dolayı yapamıyordum. Çok yoruluyordum, evin içinde bile dolaşamıyordum, hiç nefes alamıyordum. Diyetisyene gittim, bu duruma geldim, o bana ne yemem gerektiğini, nasıl yiyeceğimi gramajlarla ne pişireceğimi söyledi. En önemlisi de evdeki olan yiyeceklerle diyet yaptım" diye konuştu.