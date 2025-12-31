Habertürk
        Nurdan Büyükak: İyi seneler - Magazin haberleri

        Nurdan Büyükak: İyi seneler

        İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak, yeni yıla saatler kala oğulları Aslan Oktay ile birlikte verdikleri pozla takipçilerine; "İyi seneler" mesajı paylaştı

        Giriş: 31.12.2025 - 20:03 Güncelleme: 31.12.2025 - 20:03
        "İyi seneler"
        İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Büyükak ile dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, 2021 yılında oğulları Aslan Oktay’ın dünyaya gelmesiyle anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.

        Yeni yıla saatler kala ünlü çift, oğullarıyla birlikte kamera karşısına geçerek, "İyi seneler" notuyla takipçilerine yeni yıl mesajı verdi.

