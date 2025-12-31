Nurdan Büyükak: İyi seneler

Ana Haber Bülteni - 30 Aralık 2025 (En Düşük Emekli Aylığı Ne Kadar Olacak?)

Şehit polislere veda. 21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu. En düşük emekli maaşı belli oluyor. En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? BES'te devlet katkısı düşecek mi? Yılbaşında hangi tedbirler alınacak? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.