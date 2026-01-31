Nuri el-Maliki'den adaylık açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın başbakan adaylığına tepki gösterdiği Iraklı siyasetçi Nuri el-Maliki, adaylık meselesinden vazgeçmeyeceği mesajını verdi.

Maliki'nin basın ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Iraklıların süreci yöneteceğine güvendikleri kişiyi seçme hakkından vazgeçmeyeceklerini savunan Maliki, Irak'ta hükümetin ve liderlerin seçiminin saygı duyulması gereken ulusal bir mesele olduğunu belirtti.

Maliki, tüm bölge ülkeleri ve büyük devletlerle ortaklık, karşılıklı çıkarlar temelinde, her türlü müdahale ve olumsuz ilişkiden uzak, dengeli siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkileri kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Maliki'nin adaylığına tepki göstermişti

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Maliki'nin yeniden başbakan seçilme ihtimaline tepki göstererek "Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini" söylemişti.

Maliki ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamalarını işaret ederek "Irak'ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz." demişti.

Trump'ın tepkisi sonrası ise Maliki ve ABD arasındaki ilk temas dün gerçekleştirilmişti.