Nuri Şahin: Bizim açımızdan önemli bir galibiyet oldu

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında RAMS Başakşehir evinde mücadele ettiği Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Çok iyi başladık. İlk 4-5 dakikada pozisyonlara da girdik. Sonra da Serdar ile Opoku'nun çarpışmasından sonra oyun biraz durdu. O bölümü iyi oynamadık. Kocaelispor, birkaç pozisyona girdik. İkinci yarı oyunu tamamen domine ettik. Hak ettiğimiz galibiyet oldu. Son dakika gelmesi Kocaeli açısından tabii ki üzücü ama bizim açımızdan önemli bir galibiyet oldu. Üst üste 3. maçta gol yemedik. Bu ayrıca beni mutlu ediyor" diye konuştu.

Penaltı pozisyonunu izlemediğini söyleyen Şahin, "Bugün 41 kere ceza sahasında buluştuk. Bu kadar ceza sahasına girdiğin zaman çoğunlukla bir şeyler çıkıyor. O da öyle bir pozisyon oldu" şeklinde konuştu.

"BAŞAKŞEHİR'İN ÇOK DEĞERLİ YERLİ OYUNCULARI VAR"

A Milli Futbol Takımı'nda çok değerli futbolcular olduğunu aktaran Nuri Şahin, "Başakşehir'in çok değerli yerli oyuncuları var. Muhammed ve Yusuf'u saydınız, ikisi de çok değerli oyuncular. Berat'ı geldiğimizden bir çok iyi görüyorum. Umut yavaş yavaş bir şeyler yapmaya başladı. Onur Bulut işin içine girdi. Milli takım hocasının o kadar kaliteli oyuncu içerisinden seçim yapması herhangi bir tarafı her zaman üzüyor zaten. Montella hocamıza bu oyuncuyu al, bu oyuncuyu alma diyecek ne lüksüm var, he hadsizliğim olabilir. Başakşehir ile başarılı olursak oyuncularımız geniş havuzda. Başakşehir'den ne kadar oyuncu olursa o kadar mutlu olurum. Onun kararı hocamızda. Çok iyi gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Özbekistan Teknik Direktörü Fabio Cannavaro'nun Başakşehir'deki Özbek oyuncularını izlemek için geldiğini belirten Şahin, "Yanımıza da geldi, tebrik etti, biraz sohbet ettik. Oğlum için güzel bir anı oldu, fotoğraf çekildi. Ona da Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü, Faslı futbolcu Amine Harit'in sakatlığından dolayı kadroda yer almadığını da sözlerine ekledi.