Nişantaşı'ndaki bir pasajda görüntülenen Nuri Sesigüzel "Beni dört kez ameliyat ettiler, beni deneme tahtası yaptılar. Alın size belimden çıkan çiviler, ben neyim ki bunları bana çaktılar, şoke olduk. Belime yok yere bir sürü çivi çaktılar, gücüm olsa o vidaları onlara geri takacağım" dedi.

Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, usta sanatçı, "Ameliyat olunca tuvalete gidemiyor, ayağa kalkamıyordum. İş bilmez doktorlar bayağı masrafa soktu. Toplam 170 bin TL aldılar, sağlığım da elden gidiyordu. Şimdi ayağa kalkmaya başladım. Bu yaşta adama vida mı takılır? Ameliyat olmayı tavsiye etmiyorum. Dört kez belimi açtılar. Doktorlar canımız, inanıyoruz ama işi ehline bırakmalıyız. Kimse gereksiz yere bel fıtığı ameliyatı olmasın, fizik tedavi ile iyileşmeye baksın" ifadelerini kullandı.

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