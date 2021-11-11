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Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in biyografisi

Kanal D ekranlarının sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Nursel Ergin oldu. Var Mısın Yok Musun programında adını duyuran Nursel Ergin ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in biyografisi

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. İşte Nursel Ergin hakkında bilgiler...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Temmuz 1980

Kaç yaşında: 41 yaşında

Nereli: İstanbul

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

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