Dünyanın pek çok ülkesinde açtığı mekanlarla adından söz ettiren ve burada ünlü konuklarını ağırlayan Nusret, bir yandan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

ETİ ALTINA BULADI

Yoğun iş maratonu dışında kalan zamanlarını spora ayıran ve kimi zaman da artık markası haline gelen ‘et tuzlama’ videoları paylaşan Nusret, son videosunda işi bir tık daha öteye taşıdı ve Dubai'deki zengin müşterileri için eti altına buladı.





"24 KARAT BİFTEK"



Nusret, daha sonra da eti altına bulama videosunu '24 karat altın biftek' notuyla paylaştı. Nusret'in bu hareketi sosyal medyada günün konusu oldu.

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?



Nusret Gökçe, 1983 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Ailesinin maddi sebepleri nedeniyle Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu 6. sınıfta bırakmak zorunda kaldı.

Bostancı'daki kasaplar çarşısında yoğun bir şekilde çalışarak kasaplık mesleğini öğrendi. Yoğunluktan bazı günlerde 18 saat çalışmak zorunda kalan Nusret Gökçe, 2009'da Arjantin'e giderek dünya mutfağında neler olduğunu gözlemledi. Üç ay boyunca çiftliklerde kaldı, restoranlarda ve kasaplarda gezerek dünyada kasaplığın nasıl olduğunu inceledi.

Ardından 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada da sadece işinde profesyonelliği öğrenmek için New York'un dört ünlü restoranında ücretsiz olarak çalıştı ve ABD'de yaptığı bir menü ünlü gazete New York Times'da yayınlandı.

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