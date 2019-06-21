Nxvium: Seks tarikatı davası ve yıllarca silikleşen kimlikler

New York'ta Brooklyn'de Federal Mahkeme binasının 3 numaralı salonunda görülen, sanık koltuğunda Nxvium tarikatinin lideri Keith Raniere'in bir başına oturduğu, mağdurların haftalardır her gün nefes nefese takip ettiği, dünyanın en garip davalarından biri olarak tarihe geçen seks tarikatı davası yedinci haftasında sona erdi.

Altı hafta boyunca tanıkların anlattıklarını dinleyen jürinin aldığı notlara defterler yetmedi.

Savcılığın kanıt olarak sunduğu belgelere, fotoğraflara bakmak, tanık sandalyesine oturan herkesin itirafları sırasında dakikalarca gözyaşı dökerek anlattıklarını dinlemek, az ötede oturan, yıllarca taptıkları şimdi bir "şeytan" olduğunu söyledikleri eski liderleriyle vedalaşmalarını seyretmek, "Hepiniz benim kölemsiniz, ben sizin sahibinizim" diyerek kadınları korkuyla, şantajla yönettiği 17 yıllık hesaplaşmanın bitişini görmek kimse için kolay olmadı.

Tanıklar dinlendi. Kapanış konuşmaları yapıldı.

Keith Raniere'in avukatları Marc Agnifilo ve Paul DerOhennesian

Savcılık, Nxivm'in lideri Keith Rainiere'in öncelikle kadınları köleleştirme sisteminin kurucusu, bir dolandırıcı, bir sahtekâr olduğunun altını ısrarla çizerken, savunma avukatları tüm bunların karşılıklı rızayla yaşandığını, mide bulandırıcı zevkleri olan bir adamın sadece mide bulandırıcı olduğunu ama suçlu ilan edilemeyeceğini öne sürdü.

Ve hatta sanık sandalyesinde oturan liderin iyi niyetinin kurbanı olduğunu, kadınlar için bir kız kardeşlik ortamı yarattığını söyleyecek kadar da ileri gitti. Jüri odaya girdi. Karar beklenmeye başladı.

Ve çok kısa bir süre sonra odadan "Kararımızı verdik" açıklaması geldi. Belli ki jürinin de artık dayanacak gücü kalmamıştı. 12 kişilik heyet, Nxvium iderini tüm unsurlardan suçlu bulduğunu açıkladı. "Guilty" (Suçlu) açıklaması yedi kez duyuldu ve lider ömür boyu hapse mahkûm oldu.

Aslında dava yedi hafta sürse de havada yüzlerce soru işareti asılı kaldı, sorulan soruların çoğu cevap bulamadı.

Lider ifade vermedi

Nxivm'in lideri ifade vermeyeceğini açıklayınca, hikâyenin karanlık tarafı aydınlanamadı.

Kendini dünyanın en zeki üç insanından biri olarak tarif eden, "Dünyayı pisliklerden arındıracağım" diye yola çıkıp tarikatını köle fabrikasına döndüren lider Keith Raniere söz alsaydı, tüm bu yaşananları bir de kendi cephesinden anlatsaydı, dünyayı nasıl kurtaracağının detaylarını paylaşsaydı, kadınları güçlendireceğini iddia eden bir yapının lideri olarak niye kendini konumlandırdığını söyleseydi, IQ'sunun 240 olduğunu iddia eden adam zeka kırpıntılarından biraz da jüriye bahsetseydi, jüriyi ikna edip paçayı kurtarabilir miydi? Sanmıyorum.

Dinleyici sıralarında oturan, bu hatayı nasıl yaptıklarını belki de ömürleri boyunca düşünecek olan kadınlar bu sabah başka bir sabaha uyandılar.

Artık ne tehdit edilecekleri dosyalar kaldı ortada, ne de o fotoğraflar, belgeler bir daha ortaya saçılacak.

Zira bu davada en büyük yük onların üzerindeydi. Haftalarca bir mahkeme salonunda tüm mahremleri ortaya döküldü.

Kendilerini öncelikli sanıp sonra sonra hayatlarını mahvedecek bir haremin kölesi olduklarını anladıklarını, tarikattaki hiyerarşinin yıkıcı baskısından kaçıp kurtulamadıklarını anlatmaları kolay olmadı.

Yıllarca silikleşen kimlikler

Yıllarca kimlikleri silikleşen, kendilerine ne söylense onu yapmak zorunda kalan, aşk sandıkları derin tutkunun aslında cinsel saldırı olduğunu çok sonra anlayan yüzlerce kadının iyileşmesi de kolay olmayacak.

Muhtemelen jüri de günlerce önlerine kanıt olarak sunulan, sapkınlık seviyesi hayli yüksek fotoğrafları, "Eğlenmek için sipariş ediyorduk, ne var bunda?" denilen ve cinsel ilişki sırasında kullanması zorunlu deriden köpek maskelerini, demirden seks kafeslerini, kadınların boyunlarına takılan tasmaları, liderin çocuk denecek yaştaki kızlarla cinsel ilişkiye girip, onları bir bodrum katında yıllarca alıkoymasını uzun bir süre zihinlerinden silemeyecekler.

Smallville dizinin oyuncularından Allison Mack tarikattaki ünlü isimlerden biriydi.

Kızı India'yı tarikattan kurtarması yıllarını alan Hanedan dizisinin yıldızlarından aktrist Catherine Oxenberg, "Dünya bir pislikten kurtuldu, bundan sonra hiçbir kadın aynı duruma düşmeyecek" derken, yıllarca liderin sevgilisi olan, defalarca tecavüze uğrayan, tehditlerinden hayatı zindana dönen Toni Natalie de mahkemeye çizgili gömleğini bilhassa giydiğini, Keith'in çizgili hapishane üniformasıyla dolaşacağı günleri kutladığını söylüyordu.

Ceza 25 Eylül'de açıklanacak

"Dünyayı ben kurtaracağım" diyen bu atanamayan Superman'in, Nxvium saadet zincirinin en kilit isminin, dünyada kurulan garip tarikatların sonuncusu olmayacağı çok aşikar olsa da en acayiplerinden birinin hikayesi sona erdi.

Rainiere'in alacağı ceza ve ömrünün bundan sonrasını geçireceği hapishane 25 Eylül tarihinde yine aynı duruşma salonunda yargıç Nicholas Garaufis tarafından açıklanacak.