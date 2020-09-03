Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık çeşme bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti kazılarında 1800 yıllık olduğu değerlendirilen anıtsal çeşme bulundu

Nysa Antik Kenti
AA

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde dağ eteğine kurulan zeytin ağaçları içindeki Nysa Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

AA'nın haberine göre Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner antik kentin, Karia Bölgesi'nin önemli yerleşimlerinden olduğunu belirtti.

Kentte Roma mimarisinin önemli örneklerinin görüldüğünü aktaran Öztaner, "Roma Dönemi'nin mimarisini anlamak için ders niteliğinde yapılar var. Kütüphanesi Efes'teki kütüphaneden sonra ayakta kalmış en güzel örneklerden. Meşhur coğrafyacı Strabon, eserinde Nysa'da eğitim aldığından bahsetmektedir. Dolayısıyla Nysa aynı zamanda eğitim ve kültür kentidir" dedi.

Kazı çalışmalarının titizlikle devam ettiğini aktaran Öztaner, kentteki cadde kazıları sırasında bir çeşme bulduklarını ve çalışmanın halen devam ettiğini söyledi.

Çeşmenin 1800 yıllık olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Öztaner, "Çeşme, Meclis'le agora arasındaki kuzey güney doğrultusundaki ana caddeyle doğu batı doğrultusundaki caddenin tam kesiştiği noktada, yani kavşak noktasında açığa çıkarıldı. Yaklaşık 11 metre ön cephe genişliği var. Havuzun derinliği de 4 metreye ulaştı. Çalışmalar devam ediyor. Kazı çalışmalarımız devam ettikçe daha detaylı bilgiye de sahip olacağız" dedi.

Öztaner, Roma Dönemi için anıtsal çeşmelerin insanların rahatladıkları, serinledikleri ve kentin süs unsuru olarak görülen yapıları olduğunu sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kız kardeşler bileklik satarak sokak hayvanlarına yiyecek alıyor
YAŞAMBileklik satarak sokak hayvanlarını besliyorlar
Çılgın Sayısal Loto 2 Eylül 2020 - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
YAŞAM2 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu
Tuzlu suda bekletti... Gördüklerine inanamadı - Haberler
YAŞAMGidere çorap geçirdi... Bakın ne işe yarıyor!
Dolunay'ın güzel etkileriyle beraber haftalık burç yorumlarınız
YAŞAMDolunay'ın güzel etkileriyle beraber haftalık burç ...
2 Eylül Şans Topu sonuçları 2020! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAMBüyük ikramiye tek kişiye çıktı
Son dakika haberi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 2 Eylül 2020! Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuç
YAŞAMİşte kazandıran rakamlar
Son dakika haberi Şans Topu çekiliş sonuçları 2 Eylül! MPİ Şans Topu sonucu sorgulama
YAŞAMŞans Topu çekiliş sonuçları
600 kamyon toprak çıkarıldı... İstanbul'un gizli sarayı böyle görüntülendi - Haberler
YAŞAMİstanbul'un gizli sarayı böyle görüntülendi
Kangal köpekleri yavrularını neden yiyor? Sırrı çözüldü
YAŞAMYavrularını neden yiyor? Sırrı çözüldü!
Yer altı şehirleriyle ünlü Mucur turizmde söz sahibi olmak istiyor
YAŞAMÜzerinde evler var... Altı şehir!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X