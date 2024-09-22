'Nâzım Hikmet' ana temasıyla gerçekleşiyor

Dokuz gün boyunca otuz kadar yazar ve gazetecinin ağırlanacağı etkinlik, Ahmet Ümit, Buket Uzuner ve Sibel Uzun’un Yenikapı’dan Bandırma’ya feribotla yaptığı 'kitaba yolculukla' başladı.

Feribotta, “6. Bandırma Kitap Günleri’ne yaptığımız bu yolculukta bizlere yazarlarımız da eşlik ediyor” anonsu yapılmasıyla birlikte yazarlar da yolculuk sırasında kitaplarını halka dağıtarak sürpriz yaptı.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma’yı kitaplarla ve yazarlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. “İlk belediye başkanlığı dönemimde başlattığımız ve sonraki dönemde de devam eden Bandırma Kitap Günleri’nde bu yıl da unutulmaz günler yaşayacağız,” diye belirten Mirza, halka kitap okumayı özendirmenin temel amaç olduğunu söylerken, çocukları ve öğrencileri kitaplarla buluşturmanın önemini vurguladı.

REKLAM Mirza, “Biz siyasetçiler ve belediyeciler belki çok fazla konuşuyoruz. Asıl bu ülkenin aydınlarının ve yazarlarının konuşması gerekiyor,” diyerek sözü yazarlara bıraktı. Dokuz gün boyunca onlarca yazar halkla buluşacak 6. Bandırma Kitap Günleri, Ahmet Ümit ve Buket Uzuner’in yanı sıra Müjdat Gezen’den Ataol Behramoğlu’na, Şükrü Erbaş’tan Sunay Akın’a kadar birçok yazar, şair ve gazeteciyi dokuz gün boyunca halkla buluşturacak.