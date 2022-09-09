O an kamerada! Kadın kasiyere kadın tokadı! -En son haberler

O an kamerada! Kadın kasiyere kadın tokadı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde saat 20.25 sıralarında Şişli Kuştepe’de, edinilen bilgiye göre bir markette alışveriş yapan üç kadın ardından kasa sırasına girdi. GENÇ KASİYERE TOKAT ATTI İHA'da yer alan habere göre burada kadın kasiyer ile kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlardan biri genç kasiyere saldırarak tokat attı.

SALDIRIP TEHDİT ETTİLER Diğer kadınların da tehdit etmeyi sürdürmesi üzerine araya vatandaşlar girdi. Saldırgan kadınlar ardından marketten ayrılırken, genç kasiyer ise polise ihbarda bulundu.