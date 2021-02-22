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HaberlerGündem3. SayfaArabada vurulmuştu... Son dakika: KARAR ÇIKTI! İndirim yapılmadı
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Otomobilde otururken vurulmuştu! O davada karar!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçen yıl otomobile ateş edilmesi sonucu Rabia Çerçi'nin (19) yaşamını yitirdiği olayla ilgili davada tutuklu olarak yargılanan sanık Hasan Hüseyin Demir'e (30),indirimsiz 34 yıl hapis cezası verildi. Duruşmada son sözü sorulan Hasan Hüseyin Demir, "Vicdan azabı çekiyorum, benim böyle bir kastım yoktu, tüfek tamamen kaza ile ateş aldı" dedi

Arabada vurulmuştu... Son dakika: KARAR ÇIKTI! İndirim yapılmadı
Otomobilde otururken vurulmuştu! O davada karar!
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DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 4 Eylül gece yarısı pompalı tüfekle açılan ateş sonucu park halindeki bir otomobilde bulunan bir çocuk annesi Rabia Çerçi (19) hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Nazif Genç başından hafif yaralandı. Genç kadının katil zanlısı Hasan Hüseyin Demir (30),bir akrabasının tavsiyesiyle polise teslim oldu.

'OLASI KASTLA VE KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'

DHA'da yer alan habere göre adliyeye sevk edilen Hasan Hüseyin Demir, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Hasan Hüseyin Demir'in Rabia Çerçi'ye karşı 'olası kastla öldürme', Nazif Genç'e karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği belirtildi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Hüseyin Demir ile başka bir suçtan tutuklu olan şikayetçi Nazif Genç, Alanya Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, vefat eden Rabia Çerçi'nin annesiyle, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

"HASTANEYE GEÇ GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ"

Sanık avukatı Ertekin Kök, yaptığı savunmada müvekkilinin öldürme kastının olmadığını belirterek, "Bize göre olay silahlı tehdit veya Nafiz Genç'teki basit yaralamadır. Ancak Nafiz Genç'in başıyla hareket yapması sonucu tüfek ateş almıştır, burada kast durumu söz konusu değildir. Ayrıca Rabia Çerçi'nin yaralanması öldürücü bölgeden olmamıştır. Biz maktulenin hastaneye geç götürüldüğünü düşünüyoruz. Olası kastın şartları gerçekleşmemiştir. Nafiz Genç'e karşı beraatını, Rabia Çerçi'ye yönelik meydana gelen olayda ise suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi ihtimali nedeniyle müvekkilimizin tahliyesini ve beraatını talep ederiz" dedi.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Sanık Hasan Hüseyin Demir de savunmasında, "Böyle bir olay içerisinde olduğum için pişmanım, vicdan azabı çekiyorum. Benim böyle bir kastım yoktu. Tüfek tamamen kaza ile ateş aldı. Ben kimseye kasten ateş etmedim, ölenin ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu. Ölen Rabia Çerçi'nin annesi Ümit Cava sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

İNDİRİMSİZ 34 YIL HAPİS

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Hasan Hüseyin Demir'i Rabia Çerçi'ye yönelik eyleminden dolayı 24, Nafiz Genç'e yönelik eyleminden dolayı da 10 olmak üzere toplam 34 yıl hapis cezası verdi. İtiraz yolu açık olmak üzere verilen kararda mahkeme heyeti indirim uygulamadı.

"MAHKEME HEYETİ ÜST SINIRDAN HAPİS CEZASINA HÜKMETTİ"

Davada kararın çıkmasının ardından açıklama yapan şikayetçi Ümit Cava'nın avukatı Sevda Ünlü, mahkemenin isabetli bir karar verdiğini söyledi. Kararın diğer dosyalar açısından emsal oluşturabileceğini belirten avukat Sevda Ünlü, "Mahkeme heyeti üst sınırdan bir hapis cezasına hükmetti. Sonuçta bir yaşama hakkı söz konusu burada. Ailenin de karar tepkisi olumlu yönde ve adalete olan güvenimizi destekledi" dedi.

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