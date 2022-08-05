O ilaç kalp yetmezliği tedavisinde de etkili 0:00 / 0:00

Kalp yetmezliği, toplumda özellikle yaş ortalamasının yükselmesi ve koroner arter hastalığının artması nedeniyle son yıllarda daha fazla ön planda. Temel olarak, “kalbin kasılma veya gevşemesinde bozulma” şeklinde tanımlanan kalp yetmezliği bir hastalıktan çok bir sendrom olarak nitelendiriliyor.

TUZ KISITLAMASI ÖNEMLİ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. N. Hakan Karpuz, vücutta fazla sıvı birikimi ile karakterize olan bu sendromda, sıvının bacaklarda birikmesinin bacaklarda şişliğe, karın boşluğunda birikmesinin karında şişliğe, akciğerlerde birikmesinin ise nefes darlığına yol açtığını söylüyor. Bu gibi sorunlarda tıpkı hipertansiyonda olduğu gibi tuz kısıtlamasına gidilmesi öneriliyor.