Kalp hastalarına önemli 'sıcak hava' uyarıları! 0:00 / 0:00

İHA

Yaz aylarının gelmesiyle beraber yükselen sıcaklıklar kronik rahatsızlığı olan vatandaşları olumsuz yönde etkilemekte. Hipertansiyon ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak havalarda günlük en az 2 buçuk litre su tüketmesini ve serin havalarda dışarı çıkmaları gerektiğini söyleyen Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Babalan kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için önemli tavsiyelerde bulundu.

"NABIZ VE TANSİYON DÜŞMESİYLE KALP KRİZİ RİSKİ ARTABİLİR"

Dr. Balaban, "Yaz aylarında ve sıcak havalarda vücudumuz artan bu sıcaklıklarda vücut sıcaklığımızı dengelemek için cildimize daha çok kan gönderir ve bunu terleme yoluyla vücut sıcaklığını düşürerek yapar. Ciltteki kan damarları genişler ve cilde daha fazla kan pompalanır. Bunun sonucunda tansiyon bir miktar düşer ve nabız yükselir. Bu durum kalp üzerinde bir yük oluşturur. Normal sağlıklı insanların kalbi bu yükü karşılarken özellikle kalp yetersizliği ve kalp damar hastalarında bu yük karşılanamayabilir ve olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Özellikle kalp damar hastalarında bu durum uzun sürerse, sıcak havalarda fazla kalınırsa artan nabız ve tansiyon düşmesiyle beraber kalp krizi riski artabilir. Kalp yetersizliği hastalarında ise iç organ fonksiyonları bozulabilir. Özellikle ciltten fazla terleme ile birlikte su ve mineral kaybıyla böbrek yetersizliği gelişebilir. Böbreklere aşırı kan akımının azalmasıyla beraber böbreklerden salınan bazı hormonlar tansiyonda aynı işlemlere sebep olabilir. Bunun sonucunda da hipertansiyon hastalarında ani yükselmeler ve ani düşüşlerle birlikte kan basıncında düzensizlikler meydana gelebilir” şeklinde konuştu.

KALP HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kalp hastalarının dikkat etmesi gereken faktörleri sıralayan Dr. Balaban, şu önerilerde bulundu:

- Kalp hastaları yaz aylarında mutlaka ilaçlarına düzenli devam etmeli ve doktoruna danışmadan hiçbir şekilde hiçbir ilacını bırakmamalı.

- Su tüketimi çok önemli yaz aylarında en az 2 buçuk litre su tüketimi yapılmalı.

- Kalp yetersizliği ve böbrek yetersizliği hastaları ne kadar sıvı tüketeceklerini doktoruna mutlaka danışmalı.

- Sıcakların en yoğun olduğu saatlerde, güneşin fazla olduğu saatlerde dışarda bulunulmamalı.

- Yorucu fiziksel aktivitelerdan kaçınılmalı. Günlük normal rutin egzersizler serin havalarda yapılmalı.

- Tansiyon hastaları, özellikle de hipertansiyon ilacı kullanan hastalar yaz aylarında tansiyon takiplerine dikkat etmeli. Tansiyonlarında ani bir düşüş, yükselme gibi düzensizlikler mevcutsa ilaç değişikliği veya ilaç düzenlemesi için doktora başvurulmalı.