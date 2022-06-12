Lif içeren besinlerin günlük tüketimi nasıl olmalıdır?

Sağlıklı beslenme programının içerisinde mutlaka olması gereken bir diğer besin grubunun lifler olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yiğit Çanga, günlük tüketim miktarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Lif açısından zengin gıdalar; sebzeler, meyveler, tam tahıllar, tuzsuz kabuklu kuruyemişler ve baklagillerdir. Günde düzenli olarak 30-45 gram lif alınması önerilmektedir. Yulaf, arpa, çavdar, tam buğday, karabuğday, bulgur, kinoa, kahverengi pirinç gibi tam tahıllar vücudumuz için gerekli olan rafine olmayan karbonhidrat ve lif kaynaklarıdır. Yapılan çalışmalarda düzenli olarak günde 30 gram tuzsuz kabuklu kuruyemiş (ceviz, badem, fındık) tüketmenin kalp damar hastalıklarını yüzde 30 oranında azalttığı gösterilmiştir. Lif alımının temel kaynaklarından olan sebzeler ise günde en az 200 gram, meyveler de yine en az 200 gram olarak tüketilmelidir.”