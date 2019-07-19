O geceden 'Çok Güzel Hareketler'

Yılmaz Erdoğan'ın yeni öğrencileri ilk kez bu kadar kalabalık izleyicinin karşısına çıktı.

5 bin kişi..

ÇGH 2 ekibi, Denizbank Açıkhava Konserleri'nde sahneye çıkmadan önce Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'deki çiftliğinde 1 ay kamp yaptı.

22 kişiden oluşan ana kadro, kamp sonrası yeni skeçlerini seyircilere sundu.

Ve fenomen olan skeçlerinin yeni anlatımlarını da...

ÇGH 2 ekibi, 'Canımız Sıkılır', 'Açın Kapıyı', 'Mahalle Katkısı', 'Ezik Müzikali', 'Semtsel Dönüşüm', 'Dilli Bebek' ve diğer skeçlerle 5 bin kişiye 3 saat boyunca kesintisiz kahkaha attırarak hem ustaları Yılmaz Erdoğan'a gurur verdiler hem de kariyerleri adına sıçrama yaşadılar.

Atakan Çelik, Ayşegül Yılmaz, Batuhan Soyaslan, Begüm Çağla Taşkın, Cemile Canyurt, Cihan Atalay, Ecem Sena Bahar, Eda Nur Hancı, Engin Demircioğlu, Evliya Aykan, Ezgi Özyürekoğlu, Fatih Öztürk, Fatma Tezcan, Gözde Şencan, Gürhan Altundaşar, Hamza Yazıcı, Hilmi Deler, Metin Pıhlıs, Ozan Yiğit, Safa Sarı, Sema Özkan, Yasin Çam...

O gecenin 'Çok Güzel Hareketleri' şunlardı;

* Esprileriyle Yılmaz Erdoğan'ın üstatlığını bir kez daha sergilemesi.

* İlk kez bu kadar kalabalık bir seyirci kitlesinin karşısına çıkan ÇGH 2 ekibinin heyecanlarının skeçlere ayrı bir renk katması.

* Yılmaz Erdoğan'ın bir önceki öğrencilerinden İbrahim Büyükak ile Eser Yenenler'in sahneye çıkarak yeni ekibe destek vermesi.

* Organ nakliyle yeni hayata kavuşan bir grup çocuğun çağrısının Yılmaz Erdoğan tarafından 'Organ bağışına destek verelim. Bakın organ nakliyle yeni bir hayata başlayan pırıl pırıl çocuklar burada' şeklinde anons edilmesi.

* BKM Mutfak'ın alt yapısındaki 16 kişinin her an ana kadroda yer alabileceklerini göstermesi.

* Skeçlerde aile olmanın ve arkadaşlığın öneminin altının çizilmesi.

* Usta - çırak ilişkisinin ne ölçüde önemli olduğunun gözler önüne serilmesi.

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan da sahneye çıkarak ÇGH 2'ye bu özel gecelerinde destek verdi.