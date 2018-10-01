Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilmesinin ardından, eski futbolcu ve yorumcu Serkan Reçber, TRT Spor'da yayınlanan "Stadyum" programında çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Reyes, Slimani, Ayew ve Benzia'nın transfer döneminde Beşiktaş'a teklif edildiğini söyleyen Reçber, "Comolli, '8 ay çalıştım, 100'lerce oyuncu izledim' dedi. Reyes, Slimani, Ayew, Benzia, Galatasaray'daki Onyekuru... Beşiktaş'ta görev yaparken bu isimler teklif edildi. Bu mu çalışma? Bunlar menajer çalışmalarıdır. Bu transferler sportif direktör değil, menajer başarısıdır" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere; Serkan Reçber, yaz transfer döneminde kısa süreliğine Beşiktaş Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevini yürütmüştü.

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