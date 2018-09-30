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Serdar Ali Çelikler: Beni dinlemiyorsunuz bari Aleyna Tilki'yi dinleyin

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenildi. Sarı-lacivertliler 7 hafta sonunda 7 puanda kalırken bu sezon ligdeki 4. mağlubiyetini aldı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirirken sarı-lacivertlilerde tek sorunun teknik direktör olmadığını dile getirirken Cocu'nun gitmesi durumunda düzelme olacağını söyledi. Comolli-Semih Özsoy-Ali Koç'tan oluşan futbol yönetimi projesinin tutmadığını dile getiren Çelikler, kadronun yetersiz olduğunu, yapılan 11 takviyeye rağmen geçen seneki kadrodan daha kalitesiz olduğunu vurguladı

30 Eylül 2018 Pazar, 21:09 | Güncelleme:

Fazla uzatmaya gerek yok. Damien Comolli - Semih Özsoy ve Ali Koç'tan oluşan futbol yönetimi projesi tutmamıştır. Comolli, ağustos böceği gibi 1,5 yıl yatmış, transferin bitmesine bir hafta kala; yumurta kapıya dayanana kadar çalışma yapmamıştır.

Bu arogan Fransız ve ondan başka bu işi bilen yokmuş gibi sadece onu ve yakın çevresindekilerin sözünden başka kimseyi dinlemeyen futbol yönetiminin iyi gitmesi mümkün değildi. Bunu anlattık, söyledik, uyardık.. Dedik ki "Takım gençleşti" diyorsunuz; "Şu kadar para kazandık" diyorsunuz ama bu takımın kalitesi geri gitmiştir. Bir türlü anlatamadık.

Beşiktaş maçında; Beşiktaş'ın da aşırı korkak davranması nedeniyle iyi oynuyormuş gibi göründüler. Oysa bu satırların yazarı o gün de söyledi. "Bu kadro kalitesi ye-ter-siz.." Bazı Fenerbahçeliler sanıyor ki sorun sadece hocada. Cocu giderse düzelme olur. Değil Ersun Yanal, Mourinho'yu getirseniz biraz fark eder. Frey - Reyes gibi transferler bu kadronun oyuncusu değil. Jailson vasatı ancak aşar. İyi bir futbolcu olan Benzia ayda yılda bir gol atabilecek bir futbolcu tipi. Slimani'ye top gelmiyor. Çok eleştirilen Şener ve Hasan Ali olmasa rakip ceza sahasına top gönderemez bu takım. Ayew daha ilk 5 dakikada 3 top kaybı yaparsa ve istisnasız her maç top kaybı rekoru kırarsa nasıl ileride top tutacaksınız? Harun da geldiğinden beri geri gidiyor. Yan topları zaten iyi değildi bir gram gelişmediği gibi geri de gidiyor. Sıfır güven veriyor. O zaman kaleci antrenöründe de problem var demektir.

Kondüsyon ve fizik güç de kötü ise hoca da eleştirilmeli elbette ama hep söylediğimizi bir kez daha söyleyelim; Ali Koç yönetimi, ala-ı vala ile getirdiği Comolli ile birlikte çalışarak!! tam 11 oyuncu alıp devraldıklarından daha zayıf bir kadro kurdular. Bunu anlatmak istedik. Hatta gerçeği gören taraftar da "Takıma el at başkanım" dedi. Ali Başkan o taraftarlara "Ne kadar insafsızsınız. Biraz müsade edin" dedi. Şimdi Cocu gönderilirse sabırsızlık mı olacak?

Beni dinlemiyorsunuz bari Aleyna Tilki'yi dinleyin. Ne diyor bu genç şarkıcı son şarkısında? "SENİ AFFEDECEK YOLLAR BULMAKTAN YORULDUM"..

Ali Başkan da artık Cocu ve Comolli'yi affedip savunacak yollar bulmaya çalışmasın. "Ahh Ayew'in direkten dönen topu gol olsaydı"; "Aslında 2. yarıda fena değildik" falan gibi gerçeklikten uzak romantizmlere girmesin. Kadro iyi değil... Averaj altı oyunculardan oluşuyor. Önce bunu kabul etmeliler.

"Biz bu operasyonda başarısız olduk. İyi ve kaliteli bir kadro kuramadık. Gençleselim derken kalitesizlestik" desin.. Önce bunu kabul etsin.. Gerekirse 50 milyon dolar daha harcayıp minimum 4 iyi oyuncu alıp gelecek yılın kadrosunu kurmaya başlasın.

Okan Buruk'a hayırlı olsun diyelim ve tebrik edelim. Ama Fenerbahçe onları yanıltmasın. Rizespor bir daha hiç bir takımı bu kadar kolay yenemez.

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