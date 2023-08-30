O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü! Takılar da 'kapalı zarf' usulü verilecek! Van'ın Başkale ilçesinde bir araya gelen 3 aşiretin temsilcileri, büyük masrafın yapıldığı düğün ve taziyelerle ilgili yeni kararlar aldı. 3 gün yapılan taziyeleri 2 güne düşürdüklerini belirten aşiret mensupları, takı miktarının ilan edilmesi için masaya kurulan 'Açık mendil' geleneği yerine de 'Kapalı zarf' usulüne karar verdiklerini belirtti. Ertuşi Aşireti Lideri İskender Ertuş, aldıkları bu kararlara uymayanların artık düğünlerine gitmeyeceklerini söyledi

Van ve çevresinde yapılan düğün ve taziyeler aileler için masraflı olduğu için Başkale ilçesinde bulunan Ertuşi, Botan ve Merzikan aşiretlerinin ileri gelenleri, muhtarlar ve kanaat önderleri bir araya gelerek yeni kararlar aldı.

'AÇIK MENDİL' YERİNE 'KAPALI ZARF'

DHA'da yer alan habere göre yapılan görüşmelerde alınan ortak kararlarla, düğünlerde miktarın ilan edilmesi için masaya kurulan 'Açık mendil' geleneğine son verildiği, yerine ise 'Kapalı zarf' usulüne geçildiği belirtildi.

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YEMEKLİ TAZİYE 3 GÜNDEN 2 GÜNE İNDİ

Aynı şekilde düğün sahibi için büyük maddi sıkıntıya neden olan gelinin köyden ya da ilçeden alınarak gelinlik ve kuaför için kente götürülmesi usulünün de kaldırılarak yerine gelenek ve göreneklere göre hazırlık yapılmasına karar verildi. Aşiret mensupları, 3 gün yemekli yapılan taziyeleri de 2 güne düşürdü.

UYMAYANLARIN DÜĞÜNÜNE GİTMEYECEKLER

Ertuşi aşireti lideri ve bölgenin kanaat önderinden olan İskender Ertuş (solda).

Ertuşi aşireti lideri ve bölgenin kanaat önderinden olan İskender Ertuş, aldıkları bu kararlara uymayanların artık düğünlerine gitmeyeceklerini söyledi.

"GELİNLİK VE KUAFÖR OLMAYACAK"

Ertuş, "Gelinlik ve kuaför olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacak. Örf ve geleneklerimizde daha önce yöresel elbiseler düğünler yapılıyordu. Atalarımızın yaptıkları gibi bizler de düğünlerimizi bu adetlere göre yapacağız. Taziyelere de düzenlemeler getirildi. Daha önce 3 gün yapılan taziyeler, bundan sonra 2 gün yapılacak ve kara bayram olarak adlandırılan adetler de kaldırıldı" dedi.