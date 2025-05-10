O Ses Türkiye 2025 şampiyonu belli oluyor. Athena Gökhan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Finalistler şampiyon olabilmek adına sahnede ter dökecek. Peki, "O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? 2025 O Ses Türkiye finalistleri kimler?" İşte O Ses Türkiye final tarihi...