O Ses Türkiye yeni bölüm için izleyicilerin araştırmaları sürüyor. O Ses Türkiye'nin yeni bölümü normalde bu akşam yayınlanması gerekiyor. Ancak TV8 yayın akışına göre, O Ses Türkiye yeni bölümü bu akşam yok. Peki O Ses Türkiye yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜMLERİ NEDEN YOK? O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşından sonra yayıncı kuruluşlar, dizi ve programların reklam anlaşmaları yenileniyor. Anlaşmalar tamamlanana kadar da dizi ve programların yeni bölümleri yayınlanmıyor. Bu süreç 1 ila 3 hafta arasında sürebilir. O Ses Türkiye'nin de reklam anlaşmaları tamamlandığında yeni bölümleriyle ekranlarda olacaktır. O Ses Türkiye yeni bölümüne dair detaylar geldikçe haberimizde olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ