İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde yaşayan Civelek, Kavak Yelleri (2007) ve Adını Feriha Koydum (2011) gibi popüler dizilerde rol alarak tanınırlık kazandı. Ancak asıl çıkışını, 2022’de Show TV’de yayınlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay Ünal karakteriyle yaptı. Nilay’ın entrikacı, hırslı ve duygusal yönlerini başarıyla canlandıran Civelek, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri oldu. Ayrıca, 1.5 ayda 21 kilo vererek fiziksel değişimiyle de gündeme geldi.