        Haberler Bilgi Magazin O Ses Türkiye yılbaşı Özel'in konuğu Feyza Civelek kimdir? Feyza Civelek nereli ve kaç yaşında?

        O Ses Türkiye yılbaşı Özel'in konuğu Feyza Civelek kimdir?

        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları izleyicilerin gündemine oturdu. Programa katılan Feyza Civelek, sahne performansıyla ekranlara gelirken, sanatçının yaşı, memleketi ve kariyerine dair bilgiler de merak edilmeye başlandı. Peki, Feyza Civelek kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Konuğu Feyza Civelek kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

        Giriş: 31.12.2025 - 22:20 Güncelleme: 31.12.2025 - 22:20
        Yılbaşı gecesine özel hazırlanan O Ses Türkiye programında konuklar birer birer sahne aldı. Feyza Civelek de programa katılan isimler arasında yer alırken, izleyiciler sanatçının hayatı ve kariyer geçmişine ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte Feyza Civelek hayatı ve kariyeri...

        FEYZA CİVELEK KİMDİR?

        Feyza Civelek, 28 Nisan 1995’te İstanbul’da dünyaya gelen ve oyunculuk kariyerine çocuk yaşta adım atan bir oyuncudur. Annesi, Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Melis Civelek, babası ise medya sektöründe tanınan bir isimdir. Beykent Üniversitesi’nden mezun olan Civelek, New York Academy ve Harvard Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi alarak yeteneklerini geliştirdi.

        İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde yaşayan Civelek, Kavak Yelleri (2007) ve Adını Feriha Koydum (2011) gibi popüler dizilerde rol alarak tanınırlık kazandı. Ancak asıl çıkışını, 2022’de Show TV’de yayınlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay Ünal karakteriyle yaptı. Nilay’ın entrikacı, hırslı ve duygusal yönlerini başarıyla canlandıran Civelek, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri oldu. Ayrıca, 1.5 ayda 21 kilo vererek fiziksel değişimiyle de gündeme geldi.

