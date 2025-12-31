O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacısı LVBEL C5 kimdir? LVBEL C5 gerçek adı ne, kaç yaşında, nereli?
LVBEL C5 KİMDİR?
Süleyman Burak Bodur, sahne adıyla Lvbel C5, 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya’da doğmuş Türk rap şarkıcısı ve söz yazarıdır.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL'İN KONUĞU LVBEL C5'İN MÜZİK KARİYERİ
Rap müzik kariyerine 2019 yılında Batuflex ile birlikte yayımladığı “FaceTime” adlı şarkıyla adım atan sanatçı, kısa sürede dijital platformlarda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Vokal ağırlıklı rap tarzıyla üretim yapan Lvbel C5, özellikle genç dinleyiciler arasında popülerlik kazanmıştır.
2022 yılında yayımladığı C5MODE albümüyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Lvbel C5, ardından BABA (2023) ve SÖZDE KİMSELER SEVMİYOR (2025) albümlerini dinleyiciyle buluşturmuştur. Kariyeri boyunca Batuflex, Uzi, Murda, Motive, Ati242, Cakal, RAF Camora ve Demet Akalın gibi birçok isimle iş birlikleri gerçekleştirmiştir. “ralli”, “HONG KONG”, “JET BABA” ve “Beni Unutma” gibi parçalarla müzik listelerinde yer almıştır.
2025 yılında yayımladığı “HAVHAVHAV” adlı şarkı, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve yoğun eleştirilere konu olmuştur. Aynı yıl, şarkılarında uyuşturucu maddeye özendirme iddiasıyla tutuklanan Lvbel C5, daha sonra serbest bırakılmıştır.