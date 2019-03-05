Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde 28 Şubat Perşembe günü gerçekleşti. Okul servisi aracıyla yolda hızla ilerleyen sürücü yoldaki diğer araçlara aldırış etmeden sürekli şerit değiştirip, peş peşe makas attı. Trafik magandasının bu anlarını bir vatandaş cep telefonu ile kameraya kaydetti.

TRAFİK EKİPLERİ YAKALADI

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plakadan yola çıkan polis kısa sürede okul servis sürücüsünü tespit ederek yakaladı.

CEZALAR YAZILDI

Trafik magandası sürücü Y.Ç. ye ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ten 108 TL, ‘Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya şekilde sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi’ maddesine istinaden 1002 TL olmak üzere toplam bin110 TL para cezası yazıldı.

3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Ayrıca sürücü Y.Ç. Türk Ceza Kanununun 179/2 maddenin, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmekten’ suçuyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.