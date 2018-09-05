Oaxaca - Monarcas Morelia maçı öncesi rakamlar

Oaxaca ve Monarcas Morelia, 06 Eylül 2018 Perşembe günü Meksika Kupa MX Apertura Grup 8 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:00. Oaxaca 1 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Monarcas Morelia 3 puanda ve 2. sırada. Oaxaca, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Monarcas Morelia son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 470 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oaxaca kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Monarcas Morelia sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Oaxaca önceki hafta Monarcas Morelia mücadelesinde 2-1 kazandı.

Monarcas Morelia, Murcielagos karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Oaxaca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Oaxaca, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Monarcas Morelia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Monarcas Morelia, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ