Eski ABD Başkanı Obama'dan Kamala Harris'e destek: "Kazanması için elimizden geleni yapacağız"

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Demokrat Parti'nin muhtemel başkan adayı olması beklenen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e eski ABD Başkanı Barack Obama'dan da destek geldi.

Uzun bir süre başkanlık yarışından çekilmesi yönünde çağrıların yapıldığı Biden, 21 Temmuz akşamı adaylıktan çekildiğini duyurmuş ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i işaret etmişti.

O günden bu yana pek çok Demokrat isim Harris'e destek açıklamasında bulunurken, Obama'nın Harris'e destek verip vermeyeceği merak ediliyordu.

"HARİKA BİR ABD BAŞKANI OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Eski ABD Başkanı Obama, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bu haftanın başlarında Michelle ve ben arkadaşımız Kamala Harris'i aradık. Ona harika bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacağına inandığımızı ve bizim tam desteğimize sahip olduğunu söyledik. Ülkemiz için bu kritik anda, Kasım ayında kazanması için elimizden geleni yapacağız. Bize katılacağınızı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA — Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024

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Obama, Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD tarihinin en önemli başkanlarından biri olduğunu belirttiği Biden'ın bu seçimde de risklerin farkında olduğunu ifade etmiş fakat açık şekilde Harris'in adaylığına desteğini belirtmemişti.

Obama, "Gelecek günlerde biraz bilinmeyen sularda yüzeceğiz ancak parti liderlerimize güvenim sonsuz." mesajını vermişti.