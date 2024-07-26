Eski ABD Başkanı Obama'dan Kamala Harris'e destek: "Kazanması için elimizden geleni yapacağız"
ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz akşamı yaptığı açıklamada başkanlık yarışından çekildiğini duyurmuş ve yerine gelecek isim olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i işaret etmişti. O günden bu yana pek çok Demokrat isimden Harris'e destek gelirken, eski ABD Başkanı Obama'nın ne diyeceği merak ediliyordu. Obama günler sonra gelen açıklamasında, "Ona harika bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacağına inandığımızı ve bizim tam desteğimize sahip olduğunu söyledik. Ülkemiz için bu kritik anda, Kasım ayında kazanması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı
ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Demokrat Parti'nin muhtemel başkan adayı olması beklenen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e eski ABD Başkanı Barack Obama'dan da destek geldi.
Uzun bir süre başkanlık yarışından çekilmesi yönünde çağrıların yapıldığı Biden, 21 Temmuz akşamı adaylıktan çekildiğini duyurmuş ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i işaret etmişti.
O günden bu yana pek çok Demokrat isim Harris'e destek açıklamasında bulunurken, Obama'nın Harris'e destek verip vermeyeceği merak ediliyordu.
"HARİKA BİR ABD BAŞKANI OLACAĞINA İNANIYORUZ"
Eski ABD Başkanı Obama, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bu haftanın başlarında Michelle ve ben arkadaşımız Kamala Harris'i aradık. Ona harika bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacağına inandığımızı ve bizim tam desteğimize sahip olduğunu söyledik. Ülkemiz için bu kritik anda, Kasım ayında kazanması için elimizden geleni yapacağız. Bize katılacağınızı umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Obama, Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD tarihinin en önemli başkanlarından biri olduğunu belirttiği Biden'ın bu seçimde de risklerin farkında olduğunu ifade etmiş fakat açık şekilde Harris'in adaylığına desteğini belirtmemişti.
Obama, "Gelecek günlerde biraz bilinmeyen sularda yüzeceğiz ancak parti liderlerimize güvenim sonsuz." mesajını vermişti.
"OBAMA BİLE BIDEN'I DESTEKLEMİYOR" İDDİASI
Biden adaylıktan çekilmeden birkaç gün ABD basınında çıkan haberlerde, Biden'ın en büyük destekçilerinden Obama'nın bile Biden'a adaylıktan çekilmesi gerektiğini söylediği ifade edilmişti.
Diğer yandan, Ipsos/Reuters tarafından 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılan ankette, katılımcılara "Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?" sorusu sorulmuş ankette eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, Trump'ı yenebilen tek Demokrat aday olmuştu. Bunun ardından Michelle Obama'nın aday olup olmayacağı tartışılmaya başlanmıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.