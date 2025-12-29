Ocak 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış hesaplaması nasıl yapılır?
TÜFE'ye dayalı olarak belirlenen zam oranları, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Özellikle ocak ayı kira artış oranı için tüm gözler bu açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Ocak 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış hesaplaması nasıl yapılır?
Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ocak ayında uygulanabilecek kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak Aralık 2025 enflasyon verileri sonrasında belirlenecek. TÜİK’in yayımladığı veri takvimine göre, Aralık ayına ait enflasyon oranı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Aynı gün içerisinde Ocak ayı kira artış oranı da hesaplanabilir hale gelecek.
KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Mevzuata göre konut kiralarında artış oranı, son 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirleniyor. Ev sahipleri, açıklanan bu oranı aşmayacak şekilde kira zammı uygulayabiliyor. Böylece kira artışları, resmi enflasyon göstergelerine bağlı olarak sınırlandırılıyor.
ÖRNEK KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI
Aralık ayında açıklanan oran baz alındığında, 15.000 TL olan bir konut kirasında yüzde 35,91’lik artış uygulanmış ve yeni kira bedeli 20.386,5 TL seviyesine çıkmıştı.
Ocak 2026 için geçerli olacak oran ise Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yeniden hesaplanacak.