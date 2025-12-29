Ocak 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayında uygulanabilecek kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak Aralık 2025 enflasyon verileri sonrasında belirlenecek. TÜİK’in yayımladığı veri takvimine göre, Aralık ayına ait enflasyon oranı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Aynı gün içerisinde Ocak ayı kira artış oranı da hesaplanabilir hale gelecek.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Mevzuata göre konut kiralarında artış oranı, son 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirleniyor. Ev sahipleri, açıklanan bu oranı aşmayacak şekilde kira zammı uygulayabiliyor. Böylece kira artışları, resmi enflasyon göstergelerine bağlı olarak sınırlandırılıyor.