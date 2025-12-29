Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Ocak 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

        Ocak 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

        TÜFE'ye dayalı olarak belirlenen zam oranları, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Özellikle ocak ayı kira artış oranı için tüm gözler bu açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Ocak 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 14:17 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ocak ayında uygulanabilecek kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak Aralık 2025 enflasyon verileri sonrasında belirlenecek. Aynı gün içerisinde Ocak ayı kira artış oranı da hesaplanabilecek. Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

        2

        KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ocak ayında uygulanabilecek kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak Aralık 2025 enflasyon verileri sonrasında belirlenecek. TÜİK’in yayımladığı veri takvimine göre, Aralık ayına ait enflasyon oranı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Aynı gün içerisinde Ocak ayı kira artış oranı da hesaplanabilir hale gelecek.

        KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

        Mevzuata göre konut kiralarında artış oranı, son 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirleniyor. Ev sahipleri, açıklanan bu oranı aşmayacak şekilde kira zammı uygulayabiliyor. Böylece kira artışları, resmi enflasyon göstergelerine bağlı olarak sınırlandırılıyor.

        3

        ÖRNEK KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI

        Aralık ayında açıklanan oran baz alındığında, 15.000 TL olan bir konut kirasında yüzde 35,91’lik artış uygulanmış ve yeni kira bedeli 20.386,5 TL seviyesine çıkmıştı.

        Ocak 2026 için geçerli olacak oran ise Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yeniden hesaplanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları