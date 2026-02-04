Habertürk
        Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK verileri ile 2026 Ocak enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

        Yılın ilk enflasyon verileri için bekleyiş sona erdi. 2026 Ocak ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece memur ve emekli maaşlarına yapılacak 2026 Temmuz zammı için ilk veri ortaya çıktı. Şubat ayında sözleşme yenileyecek ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıların merakla beklediği kira artış oranı da belli oldu. Peki, 2026 Ocak enflasyon oranı yüzde kaç oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü?

        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 08:21 Güncelleme: 04.02.2026 - 08:21
        Yılın ilk enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (TÜİK) tarafından duyuruldu. 2026 Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar tarafından merakla beklenen şubat ayı kira artış oranı netlik kazandı. Ayrıca memur ve emekli maaşlarına yapılacak 2026 Temmuz zammı için ilk veri ortaya çıktı. Peki, TÜİK verileri ile 2026 Ocak enflasyon oranı ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? İşte detaylar...

        2026 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        2026 Ocak ayı enflasyon rakamları, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        Buna göre enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.

        Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,65 arttı, aylık %4,84 arttı

        TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,17 arttı, aylık %2,67 arttı

        Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,67 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,39 artış gösterdi.

        OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

        AA Finans'ın ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 35 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin ocakta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,21 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor.

        YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

        Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.

        ARALIK AYI ENFLASYONU NE OLDU?

        Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

        Şubat kira artış oranı belli oldu
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
