        Ocak Emekli zammı hesaplaması! 2026 Ocak zammına göre en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

        Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli zammı son dakika gelişmelerine çevrildi. 16 milyondan fazla emekli TÜİK'in enflasyon oranı açıklaması sonrası en düşük emekli maaş zammını öğrenecek. En son 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda artış yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Peki, SSK Bağkur Ocak 2026 zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, emekli zammı hesaplama işlemi ve diğer tüm detaylar

        Giriş: 12.12.2025 - 09:19 Güncelleme: 12.12.2025 - 09:19
        Emekli zammı maaşı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Bu sebeple nihai oran aralık verisi ile belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verileri ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı için hesaplama tablosu gündeme geldi. Peki, 2025 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Hükümet tarafından geçtiğimiz senelerde en düşük emekli aylıklarına güncel zam oranları üzerinden artış yapılmıştı. En düşük emekli maaşı şuan 16 bin 881 lira seviyelerinde bulunuyor.

        En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’den 18 bin 771,67 TL'ye çıkması bekleniyor.

        ARALIK AYI VERİSİ BEKLENİYOR

        SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında temmuz - aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak.

        Böylece memur ve memur emeklileri ile emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı netleşecek.

        EMEKLİ VE MEMURLARIN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Kasım ayı enflasyon rakamları, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, Kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

        Böylelikle temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını içeren 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 11,20’lik zammı cebine koydu.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için ise yüzde 5,90 zam oranı kesinleşti. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak.

        EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

        Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.

        6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Aralık ayı enflasyonu için 3 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için enflasyonun 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
