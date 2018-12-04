Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.75 daralarak 543 bin 231 olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 31.71 azalarak 425 bin 478, hafif ticari araç satışları ise yüzde 40.19 düşüşle 117 bin 753 seviyesine geriledi.

Toplam pazarda kasım ayında ise 58 bin 204 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın kasım ayında 100 bin 859 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 42.29 küçüldüğünü ortaya koydu. Kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 39.17 azalarak 46 bin 204'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 51.81 gerileyerek 12 bine düştü.

OTOMATİK ŞANZIMANLILAR ARTTI, DİZELLER AZALDI

Kasım sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 31.7, 1600-2000cc aralığında yüzde 38.2 ve 2000cc üstünde yüzde 30.6 azaldı. Bu dönemde 131 elektrikli ve 3 bin 582 hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu yılın kasım ayı sonunda otomobil pazarında dizel otomobil satışlarının payı yüzde 57.89'a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise yüzde 65.38'ye yükseldi.

Kasım ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83.7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre bakıldığında, en yüksek satışa yüzde 56.5 pay ve 240 bin 229 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50.1 pay ve 213 bin 267 adetle yine sedan otomobiller oldu.

SATIŞ SIRALAMASI DEĞİŞTİ

2018'in Ocak-Kasım döneminde en çok satış yapan marka 74 bin 303 araç satan Renault oldu. Bu dönemde 58 bin 483 araç satan Volkswagen ikinci ve 58 bin 212 araç satan Fiat satış sıralamasında üçüncü oldu. Renault, Kasım ayında sattığı 6 bin 168 araç ile geçtiğimiz ay da toplam pazarda en çok satan marka oldu.

Kasım ayı otomobil satışlarına bakıldığında ise, en çok satan markalar sıralamasının değiştiği görülüyor. Buna göre, 5 bin 403 otomobil satan Toyota birinci, 5 bin 224 otomobil satan Renault ikinci, 4 bin 557 binek araç satan Nissan Kasım ayı satışlarında üçüncü oldu.

Geçtiğimiz ay en çok satılan binek modellere bakıldığında ise, 4 bin 548 adet ile Toyota Corolla birinci olurken, onu 3 bin 268 adet satan Fiat Egea Sedan ve 2 bin 473 adet satılan Honda Civic Sedan takip etti.

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