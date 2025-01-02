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        Haberler Bilgi Ekonomi Ocak kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK enflasyon oranı ile 2025 Kira artış zammı hesaplaması nasıl yapılır?

        Ocak kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Kira artış zammı hesaplaması nasıl yapılır?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından ocak ayı kira artış oranı da belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklama tarihini duyurdu. Peki, Ocak kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Kira artış zammı hesaplaması nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 10:40 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:41
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        TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netlik kazanacak kira tavan zam oranı ile beraber yeni kira dönemi fiyatları da belirlenecek. Peki kira artış oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte Ocak 2025 kira artış zammı detayları

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        OCAK AYI KİRA ARTŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklama tarihini duyurdu.

        Buna göre, Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı kira artış oranı da belirlenebilecek.

        KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

        Kira zam hesaplamalarında yüzde 25'lik sınır uygulaması geçtiğimiz aylarda kaldırılmış yeniden enflasyon uygulamasına dönülmüştü. Kira artışı hesaplamasında TÜFE oranları baz alınarak zam yapılıyor.

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        ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

        Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

        Kira zam oranı: yüzde 60

        Kira zam bedeli: 6.000 TL

        Zamlı kira bedeli: 16.000 TL

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