SPK peş peşe onay verdi: 2026 Ocak ayında hangi firmalar halka arz oldu?
2026 Ocak ayı itibarıyla dört firma peş peşe halka arz sürecine girdi. Yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen takvim kapsamında, bir şirket süreci tamamlayarak borsaya açıldı. Diğer üç firma ise borsaya açılmaya hazırlanıyor. İşte, 2026 Ocak halka arz takviminde son durum
Şirket ismi: Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
Hisse fiyatı: 30,24 TL
Talep toplama tarihleri: 7-8-9 Ocak 2026
Bist ilk işlem tarihi: 15 Ocak 2026
Lot miktarı: 40 milyon lot
Halka arz sonuçları: 679.834 katılım ~ 39 Lot (1179 TL)
Şirket ismi: Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hisse fiyatı: 9,77 TL
Talep toplama tarihleri: 7-8-9 Ocak 2026
Bist ilk işlem tarihi: Belli değil
Lot miktarı: 84 milyon 500 bin lot
Halka arz sonuçları: 431.279 katılım ~ 98 Lot (957 TL)
Şirket ismi: Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Hisse fiyatı: 7,50 TL
Talep toplama tarihleri: 5-6-7 Ocak 2026
Bist ilk işlem tarihi: 13 Ocak 2026
Lot miktarı: 175 milyon lot
Halka arz sonuçları: 646.385 katılım ~ 122 Lot (915 TL)
Şirket ismi: Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
Hisse fiyatı: 18 TL
Talep toplama tarihleri: 14-15-16 Ocak 2026
Bist ilk işlem tarihi: Belli değil
Lot miktarı: 60 milyon lot
Halka arz sonuçları: Açıklanmadı