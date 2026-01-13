Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Ocak'ta halka arz olan şirketler: 2026 Ocak Formül Plastik, Z GYO, Meysu Gıda, Üçay Mühendislik halka arz sonuçları

        SPK peş peşe onay verdi: 2026 Ocak ayında hangi firmalar halka arz oldu?

        2026 Ocak ayı itibarıyla dört firma peş peşe halka arz sürecine girdi. Yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen takvim kapsamında, bir şirket süreci tamamlayarak borsaya açıldı. Diğer üç firma ise borsaya açılmaya hazırlanıyor. İşte, 2026 Ocak halka arz takviminde son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 16:00 Güncelleme: 13.01.2026 - 16:00
        1

        2026 yılı borsa yatırımcıları için oldukça hareketli başladı. SPK, arka arkaya dört şirketin halka arzını onayladı. Meysu Gıda süreci tamamlayarak borsaya açıldı. Kalan üç şirketin ise halka arz süreci devam ediyor. İşte, 2026 Ocak halka arz takvimi

        2

        Şirket ismi: Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.

        Hisse fiyatı: 30,24 TL

        Talep toplama tarihleri: 7-8-9 Ocak 2026

        Bist ilk işlem tarihi: 15 Ocak 2026

        Lot miktarı: 40 milyon lot

        Halka arz sonuçları: 679.834 katılım ~ 39 Lot (1179 TL)

        3

        Şirket ismi: Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Hisse fiyatı: 9,77 TL

        Talep toplama tarihleri: 7-8-9 Ocak 2026

        Bist ilk işlem tarihi: Belli değil

        Lot miktarı: 84 milyon 500 bin lot

        Halka arz sonuçları: 431.279 katılım ~ 98 Lot (957 TL)

        4

        Şirket ismi: Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        Hisse fiyatı: 7,50 TL

        Talep toplama tarihleri: 5-6-7 Ocak 2026

        Bist ilk işlem tarihi: 13 Ocak 2026

        Lot miktarı: 175 milyon lot

        Halka arz sonuçları: 646.385 katılım ~ 122 Lot (915 TL)

        5

        Şirket ismi: Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.

        Hisse fiyatı: 18 TL

        Talep toplama tarihleri: 14-15-16 Ocak 2026

        Bist ilk işlem tarihi: Belli değil

        Lot miktarı: 60 milyon lot

        Halka arz sonuçları: Açıklanmadı

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
