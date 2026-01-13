2026 yılı borsa yatırımcıları için oldukça hareketli başladı. SPK, arka arkaya dört şirketin halka arzını onayladı. Meysu Gıda süreci tamamlayarak borsaya açıldı. Kalan üç şirketin ise halka arz süreci devam ediyor. İşte, 2026 Ocak halka arz takvimi