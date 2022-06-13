Ödem Vücuttan Nasıl Atılır ve Nasıl Geçer? - Ödem Söktürücü Besinler, Yiyecekler ve Bitkiler

Ödem vücuttan nasıl atılır? 0:00 / 0:00

Gün içinde hareketsiz kalmamız, az su tüketmemiz ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmememiz vücudumuzda ödem birikimine sebebiyet verir. Ödem, kişilerin vücudunda şişliğe neden olur ve bu yüzden kişiler olduklarından daha kilolu bir görünüme sahip olur. Bu da kişileri hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatsız etmektedir. Özellikle göbek ve bacak bölgesinde meydana gelen ödemin atılması için kişiler farklı kür ve yöntemleri denemek istemektedir. İşte ödem söktürücü besinler hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

Ödem Nasıl Atılır?

Ödem, vücuttaki dokularda oluşan iltihapların aşırı sıvı birikimine yol açmasıyla vücudun belirli bölgelerinde meydana gelen şişliktir. Bu şişlik deri altındaki dokularda gerçekleşir ve parmak ile dokunulduğunda içe doğru bir göçme gerçekleşir. Bu belirtinin yanı sıra vücutta fazla ödem biriken insanlarda sinir ve gerginlik seviyesinde de artış görülür. Ödemin nasıl atılacağı ise merak konusudur. Ödemi atmak için birden fazla farklı yöntem kullanılır. Ödemi vücuttan atmak için ilk olarak beslenme düzeninin değiştirilmesi gerekmektedir. Özellikle tuz tüketiminin artması ödemin de artmasını tetikler. Bu yüzden ödem meydana gelen kişiler gün içinde hareketlerini arttırmalı, masaj uygulamalı ve tuz tüketiminden uzak durmalıdır.

Ödem Nasıl Geçer?

Ödemin geçmesi için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

Düzenli bir şekilde egzersiz ve spor yapmak.

Potasyum ve magnezyum içeriği yüksek olan gıdaların gün içinde tüketimine ağırlık vermek.

Kilo kaybı sağlamak.

Tuz miktarını en aza indirmek.

Ödem gerçekleşen alanlarda masaj uygulamak.

Ödem Atıcı Besinler

Vücudunda ödem meydana gelen kişiler besinler ve bitkisel yöntemler ile bu biriken ödemi vücuttan atmaya çalışır. Bu yüzden ödem atıcı yiyecekler sıklıkla araştırılmaktadır. İşte ödem atıcı besinler ve içecekler:

Ödem atmak için su en önemli içecektir. Su tüketimi vücuttaki tuz dengesini sağlamaya yardımcı olacaktır.

Ödem atıcı besinlerden biri de yoğurttur. Yoğurt probiyotik açıdan çok zengindir. Vücudu dezenfekte eder. Var olan ödemi atarken yeni ödem oluşumunu da engellemeye yardımcı olur.

Salatalık, yüzde 97’si su olan bir besindir. İçeriğindeki yüksek su oranı ödemin meydana gelmesini önlemede etkili olur.

Maydanoz da ödem atıcı bitkilerin başında gelir. Böbrekleri geliştirip temizleyerek ödem birikmesini ve var olan ödemin atılmasını sağlar.

Yeşil çay antioksidan deposudur. Düzenli içildiğinde ödemin atılmasında etkili bir bitki çayıdır.

Ananas da doğal bir detoks meyvesi olarak bilinmektedir. Hem ödemin atılmasında hem de ödem oluşmasını engellemekte etkili bir besindir.

Ödem Söktürücü Kür

Ödem söktürücü çok fazla kür tarifi bulunmaktadır. Bunlar arasında en kolay ve pratik uygulayabileceğiniz kür tarifini sizler için paylaşıyoruz.

Yeşil çay kürü

4 poşet yeşil çay

1 şişe maden suyu

1 litre su

Limon suyu

1 litre suyu kaynattıktan sonra yeşil çayı suyun içine atın ve demleyin. Ardından soğumasını bekleyin. Soğuyan çayın içine limon suyunu ve maden suyunu ekleyin. Mide hassasiyetiniz yoksa gün boyu bu kürü tüketebilirsiniz.