Odine Solutions talep topluyor! Odine Solutions hisse fiyatı ve lot miktarı
Halka arz kapsamında yatırım yapanlar, dikkatle piyasaları takip ediyor. Bu kapsamdaki şirketlerden biri olan Odine Solutions Teknoloji de halka arz oluyor. Şirket, şu anda talep toplamaya başladı. İşte, Odine Solutions Teknoloji halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve lot miktarı...
Halka arzını duyuran Odine Solutions Teknoloji, talep toplamaya başladı. 1.32 milyar TL olarak belirlenen halka arz büyüklüğü kapsamında 44.200.000 lot dağıtımı yapılacak. İşte, Odine Solutions Teknoloji halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve lot miktarı...
ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TALEP TOPLUYOR! İŞTE HALKA ARZ TARİHLERİ
Odine Solutions Teknoloji şirketi 13-14-15 Mart tarihlerinde halka arz oluyor. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 40, halka arz büyüklüğü ise 1.32 milyon TL.
Halka arz sürecinin sona ermesinin ardından şirketin hisseleri, ODINE kodu altında Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Finans sektöründe faaliyet gösteren kaynaklara göre, Odine Teknoloji şirketinin halka arzının Katılım Endeksi'ne uygun olmadığı tespit edildi.
ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Şirketin her pay adetine 30,00 TL fiyat biçiliyor. ODINE kodu ile şirket hisseleri Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da işlem görmeye başlayacak. Odine Solutions Teknoloji'nin halka arzı katılım endeksine uygun değildir.
ODINE SOLUTIONS HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
2.2 milyon katılım - 13 Lot (390 TL)
2.5 milyon katılım - 11 Lot (330 TL)
2.9 milyon katılım - 10 Lot (300 TL)
3.3 milyon katılım - 9 Lot (270 TL)
3.7 milyon katılım - 8 Lot (240 TL)
4.1 milyon katılım - 7 Lot (210 TL)
4.5 milyon katılım - 6 Lot (180 TL)
4.9 milyon katılım - 5 Lot (150 TL)