Odra Opole - Chrobry Glogow düellosu

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Odra Opole, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Chrobry Glogow takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:45. Maç öncesi Odra Opole 8 puanla 12. sırada, Chrobry Glogow 9 puanla 10. sırada bulunuyor. Odra Opole son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Chrobry Glogow son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 206 kodlu maçı oynayanlar; Odra Opole galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Chrobry Glogow galibiyet oranı 2.60.

Odra Opole son hafta oynanan Olimpia Grudziadz maçında 1-0 kazandı.

Chrobry Glogow, Olsztyn karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Odra Opole, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Odra Opole, kendi sahasında 7 gol attı, 6 gol yedi.

Chrobry Glogow, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chrobry Glogow 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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